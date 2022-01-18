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Galatasaray Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı; Fenerbahçe Konferans Ligi'nde devam edecek

18.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Bir diğer Türkiye temsilcisi Fenerbahçe ise Kadıköy'de oynadığı D Grubu son maçında Almanya temsilcisi Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamladı; Fenerbahçe Konferans Ligi'nde devam edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında İtalya temsilcisi Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Bir diğer Türkiye temsilcisi Fenerbahçe ise Kadıköy'de oynadığı D Grubu son maçında Almanya temsilcisi Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray grubunda 12 puan topladı. Rakibi Lazio ise 9 puan kazanarak grubunu ikinci tamamladı ve Avrupa Ligi play-off'larına kaldı.

42'nci dakikada Galatasaray'ın bir topu direkten döndü.

Sarı Kırmızılılar 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti. Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, 3 de gol yedi.

Gruptaki ilk maçında evinde Lazio'yu 1-0 yenen Galatasaray, Fransa'da Marsilya ile 0-0 beraber kaldı, Rusya'da ise Lokomotif Moskova'yı 1-0 yendi.

1-0'ın rövanşında İstanbul'da karşıladığı Rus ekiple 1-1 beraber kalan sarı kırmızılı takım, evinde bu kez Marsilya'yı 4-2 yendi.

Galatasaray

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde devam edecek

Frankfurt 29'uncu dakikada Djibril Sow'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde ikinci golünü kaydeden Mergim Berisha ile 42'nci dakikada beraberliği yakaladı.

Bu skorun ardından sarı lacivertli takım topladığı 6 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Rakibi Frankfurt ise 12 puanla grubu ilk sırada bitirdi.

Grubun diğer maçında Belçika takımı Antwerp ile Yunanistan temsilcisi Olympiacos karşı karşıya geldi. Maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Antwerp gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Antwerp grubu 5 puanla son sırada tamamlarken, Olympiacos ise 9 puanla ikinci sırayı aldı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off'larındaki rakibi 13 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak.

Konferans Ligi play-off'larında Konferans Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla, Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar karşı karşıya gelecek.

İki ayaklı oynanacak maçlar sonrasında da play-off'ları kazanan 8 takım ile birlikte Konferans Ligi gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım turnuvada son 16'yı belirleyecek.

Fenerbahce

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karnesi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. 7 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Grupta ilk maçını Almanya'da oynayan Fenerbahçe, Frankfurt ile yine 1-1 beraber kaldı. Ardından sahasında Olympiacos'u ağırlayan Sarı Kanaryalar, 3-0 mağlup oldu. Yine sahasında Antwerp ile de 2-2 berabere kaldı.

Rövanş maçlarında Antwerp'i Belçika'da 3-0 yenen Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında da 1-0 mağlup oldu.

Okocha da maçı izledi

1996-1998 yılları arasında da Fenerbahçe formasını giyen Jay-Jay Okocha da Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu ve kaptanı Mesut Özil, maç öncesinde Okocha'ya Fenerbahçe forması hediye etti.

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Berke Özer- Kim, Serdar Aziz, Szalai, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 72 Gustavo), Zajc (Dk. 76 Meyer), Novak (Dk. 72 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk. 82 Muhammed Gümüşkaya), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Rossi), Berisha

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp - Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler (Dk. 69 Da Costa), Jakic (Dk. 69 Rode), Sow (Dk. 78 Hrustic), Kostic, Hauge (Dk. 69 Lammers), Kamada, Borre (Dk. 60 Gançalo Paciencia)

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LAZ**I**O: Strakosha - Hysaj (Dk. 64 Lazzari), Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Basic (Dk. 73 Luis Alberto), Leiva (Dk.73 Cataldi), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Zaccagni, Immobile

GALATASARAY: Muslera- Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mohamed), Feghouli (Dk. 63 Morutan), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)

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