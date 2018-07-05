Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı

Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi...

Senegalli imzayı atacak

1 / 7 Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...

2 / 7 Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti.

3 / 7 Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.

4 / 7 Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi...

5 / 7 İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

6 / 7 Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor.