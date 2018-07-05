SPOR

Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.07.2018 08:02 | Son Güncelleme

İngiltere'ye giden Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, 3 milyon Euro karşılığında Badou Ndiaye ile el sıkıştı... Stoke City de ikna edilirse, Senegalli imzayı atacak.

Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi...

Senegalli imzayı atacak

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Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...

Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...
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Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti.

Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti.
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Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.

Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi.
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Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi...

Şimdi tüm gözler Stoke City ile yapılan görüşmelere çevrildi...
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İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

İngiliz kulübünün 1 yıllık kiralama karşılığında 3 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise son olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
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Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor.

Premier Lig'den düşen Stoke City'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ndiaye'yi mutlaka elden çıkarmak istediği belirtiliyor.
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İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. (TAKVİM)

İki kulübün kısa süre içinde el sıkışmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. (TAKVİM)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Badou N'diaye

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