Galatasaray, Balotelli'nin transfer haberlerini yalanladı!

Ve Galatasaray'dan resmi Balotelli açıklaması geldi.
Son günlerde ismi sıkça Galatasaray'la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile iligli sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.
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