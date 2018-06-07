Galatasaray, Balotelli'nin transfer haberlerini yalanladı!

Ve Galatasaray'dan resmi Balotelli açıklaması geldi.

Son günlerde ismi sıkça Galatasaray'la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile iligli sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.





