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Galatasaray, Balotelli'nin transfer haberlerini yalanladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, son dönemde transferi gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli ile iligli bir açıklama yayınladı. Galatasaray resmi internet istesinden yapılan açıklamada, Balotelli'nin transferi ile ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığı aktarıldı.

Galatasaray, Balotelli'nin transfer haberlerini yalanladı!

Ve Galatasaray'dan resmi Balotelli açıklaması geldi.

Son günlerde ismi sıkça Galatasaray'la anılan İtalyan golcü Mario Balotelli ile iligli sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

galatasaray-balotelli

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Galatasaray mario balotelli

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