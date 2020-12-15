SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi

Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2020 10:39 | Son Güncelleme

Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.

Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi

Galatasaray'ın daha önce 5 yıl olarak yaptığı Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak revize edildi. Galatasaray mevcut borçları yapılandırmak için geçen yıl Bankalar Birliği ile 5 yıllık bir anlaşma yapmıştı ancak pandeminin de etkisiyle 5 yıllık anlaşma içinden çıkılmaz bir halde geldi. Uzun süredir yapılan müzakereler sonucunda 9 yıllık anlaşmada mutabık kalındı.

GALATASARAY’IN ALACAKLILARI ÖNCELİKLİ

Bugünkü Galatasaray Sportif A.Ş’nin genel kurulunda 2+7 yıllık anlaşma kesinleşti. Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak da, “Yapılandırma anlaşması 9 seneye çıkarılmış. Galatasaray’ın alacaklılarının şirketin gelirleri üzerinde öncelikli hakları var. Üstelik şirketin karar mekanizmalarını da bu anlaşmayla kontrol altına almış durumdalar. İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

GELİRLERİN YÜZDE 50’Sİ

Yeni yapılandırma anlaşması için oluşturulan metindeki bazı maddeler dikkat çekti.

2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 20-21 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç servisi ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50’sini bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50’sini aşması durumunda aşan tutar borç servisi ödemesinde ve/veya yapılandırma son yılınsa muaccel hale gelecek borç servisinden süpürmede kullanılacaktır. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler
İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler
Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması
Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Paige Spiranac isyan etti!
Paige Spiranac isyan etti!
Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağlandı!
Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağlandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!
Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş!
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı sözleşmeyi yeniledi
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Galatasaray'da Muslera yılbaşından önce sahada
G.Saray'da Muslera müjdesi
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı muhtemel ilk 11'ler
G.Saray - Darıca G.birliği: Muhtemel 11'ler
Ivan Rakitic'ten Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!
Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı
Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Mbaye Diagne ilkokulunu yeniledi
Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.