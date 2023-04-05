GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK çeyrek final karşılaşması Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray Başakşehir maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürmeyi planlıyor. Okan Buruk kabinin karşısında rotasyona gitmeyecek. İşte Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel'11'i: Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

Başakşehir muhtemel 11'i: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI: GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

