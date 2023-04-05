SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK çeyrek final karşılaşması Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK çeyrek final karşılaşması Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

05.04.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için geri sayım sürerken internette araştırılmaya başlandı. Galatasaray Başakşehir maçı canlı izleme ekranı, kritik bir karşılaşma olduğu için internet araştırılıyor. Dün, Trabzonspor'u 3-1 yenen Ankaragücü'nün rakibi bu maçın sonucu ile belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! ZTK çeyrek final karşılaşması Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray Başakşehir maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürmeyi planlıyor. Okan Buruk kabinin karşısında rotasyona gitmeyecek. İşte Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel'11'i: Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

Başakşehir muhtemel 11'i: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI: GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!
Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu!
'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!''Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'
Anahtar Kelimeler:
galatasaray başakşehir maçı galatasaray maçı buruk hakemi maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Ronaldo ve Talisca seriye bağladı! Attığı gol belki de sezonun golü...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Jorge Jesus ile Ali Koç görüşmesindeki detay dikkatlerden kaçmadı!

Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

Galatasaraylı isim, yaptığı paylaşımla ses getirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.