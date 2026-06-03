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Galatasaray'da Okan Buruk biletini kesti, ilk yolcu Victor Nelsson...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda kesinlikle kadroda düşünmediği Victor Nelsson'un bileti resmen kesildi.

Galatasaray'da Okan Buruk biletini kesti, ilk yolcu Victor Nelsson...
Emre Şen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Hellas Verona
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Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından gelecek sezonun güçlü kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte takıma katılacak yeni yıldızların heyecanı yaşanırken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ: İSTENMEYEN ADAM NELSSON

Galatasaray da Okan Buruk biletini kesti, ilk yolcu Victor Nelsson... 1

Son dönemde forma yarışında geride kalan ve performansı tartışılan Victor Nelsson, Galatasaray'da resmen istenmeyen adam konumuna düştü. Başarılı teknik direktör Okan Buruk'un, Danimarkalı stoperi bu sezon kesinlikle kadroda düşünmediği öğrenildi. Savunma hattını yeniden kurgulamayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Nelsson'un üzerini tamamen çizdi.

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Galatasaray da Okan Buruk biletini kesti, ilk yolcu Victor Nelsson... 2

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Okan Buruk'un, 25 yaşındaki savunmacı hakkındaki bu kesin ayrılık kararını Galatasaray yönetimine de net bir şekilde ilettiği belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı kurmayların, Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak oyuncuyla en kısa sürede yolları ayırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray nelsson
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