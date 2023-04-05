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Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta?

05.04.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için geri sayım sürerken internette araştırılmaya başlandı. Galatasaray Başakşehir maçı izleme ekranı, kritik bir karşılaşma olduğu için internet araştırılıyor. Dün, Trabzonspor'u 3-1 yenen Ankaragücü'nün rakibi bu maçın sonucu ile belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta?

Galatasaray ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray Başakşehir maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürmeyi planlıyor. Okan Buruk kabinin karşısında rotasyona gitmeyecek. İşte Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bugün 5 Nisan 2023 Çarşamba saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 11'LER

Galatasaray 11'i: Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi

Başakşehir 11'i: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

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