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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Okan Buruk'un muhtemel 11'i

07.05.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sarı kırmızılılar bu maçtan üstünlükle ayrılıp Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Başkşehir maçı öncesi Sarı Kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk'un muhtemel 11'ini internette araştırıyor. Maçta, Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Çağdaş Altay maçın dördüncü hakemi olarak açıklandı. İşte, Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı yarın (8 Mayıs 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Zaniolo, Icardi.

GALATASARAY'DA 5 İSİM KART SINIRINDA

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 karşılaşmada 22 üstünlük, 4 eşitlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Başakşehir ise ligde oynadığı 30 karılaşmanın 15'inden üstünlükle ayrılırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda ise yenildi. 51 puanı bulunan Başakşehir, 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, bu maçta kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında oynayamayacaklar.

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