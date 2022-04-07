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Galatasaray Başkan adayı Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan ne iş yapıyor, kaç yaşında?

07.04.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkan adayı Begüm Özkan basında yer ala haberler ile sosyal medya paylaşımlarının ardından merak konusu oldu. Yönetici ve eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat ve camianın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Peki Galatasaray Başkan adayı Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan ne iş yapıyor, kaç yaşında? İşte detaylar...

Galatasaray Başkan adayı Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Galatasaray Başkan adayı Begüm Özkan, çıkan haberler sonrası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yönetici ve eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat da dahil olmak üzere birçok önemli ismin kendisine destek vereceği öğrenilirken internet kullanıcıları Galatasaray Başkan adayı Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan ne iş yapıyor, kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI BEGÜM ÖZKAN KİMDİR?

Begüm Özkan 23 Şubat 1953 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi.

Begüm Özkan Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Begüm Özkan, 1991 yılında TGRT'de otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. NTV ve CNN Türk’te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer aldı.

Begüm Özkan'ın 4 yıl art arda Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulunduğu biliniyor.

Begüm Özkan tüm bunlar dışında KADİGER üyesidir. Begüm Özkan, Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde Galatasaray’da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

BEGÜM ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR?

Begüm Özkan avukattır. Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde Pazarlama A.Ş.’de görev almıştır.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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