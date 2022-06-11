Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Dursun Özbek, Galatasaray'ın 39. başkanlık seçimlerine adaylığını koymasıyla birlikte birçok sporsever tarafından merak ediliyor. Galatasaray'ın 36. başkanı olan ve daha sonrasında yerini Mustafa Cengiz'e bırakan Dursun Özbek, 39. başkanlık seçimlerinde de aday olmasıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Birçok futbolsever Dursun Özbek'in kim olduğu, kaç yaşında, nereli olduğu ve ne iş yaptığını merak ediyor. İşte detaylar.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Galatasaray'ın 39. başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Dursun Özbek, iş insanıdır. 36. Galatasaray SK başkanı olan Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunudur.

DURSUN ÖZBEK NE İŞ YAPIYOR?

İş adamı olan Dursun Özbek, 1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, 1988 yılından beri ise turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, Kimeros ve Mabiche otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

GALATASARAY'IN 36. BAŞKANI OLDU

2011 yılında Ünal Aysal'ın yönetiminde yer alan Dursun Özbek daha sonra o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetime giremeyeceği anlaşıldı ve yönetim kurulu listesinden çıkarılmıştı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.

DURSUN ÖZBEK'İN PROJELERİ NELER?

Galatasaray 39. başkanlık seçimine adaylığını koyan Dursun Özbek, seçimlerden kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla birlikte projelerini açıkladı. Seçime bir gün kala açıklamalarda bulunan başkan adayı Dursun Özbek, projelerinden şu sözlerle bahsetti;

"Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet'in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık."

