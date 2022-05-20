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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

20.05.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nün 4-11 Haziran'da yapacağı olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, listesini yayınladı ve açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski divan başkanı, "Bir seçim sürecinin önemli dönemeçlerinden birine geldik. Listemizi teslim ettik, bizim listemiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık, burada olmaya da devam ediyoruz. Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreç geçiyoruz. Galatasaray'ın acil öncelikleri olmasına rağmen, büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmeye neden olanları Galatasaray kamuoyu şahit oluyor. Galatasaray, genel kurul üyelerinin iradesi ile yönetilmiştir, böyle de devam edecektir." dedi.

"ÇATIYA DEĞİL TEMELE İHTİYAÇ VAR"

Dursun Özbek'in 'çatı aday'lığına da değinen Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın yapılacak çok işi var. Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray'da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"KAOSCULAR LÜTFEN ELİNİ ÇEKSİN"

Hamamcıoğlu, "Bu seçimin yaratmış olduğu kaotik ortamda Galatasaray'da pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray'dan ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray'a faydalı olma zamanıdır. Tüm listelerde yer alan arkadaşlarmıza başarılar diliyorum. Elbette ki seçim sürecinde bir rekabet olacaktır ama bu rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"ADNAN ÖZTÜRK, SPORTİF AŞ'DE OLACAK"

Öte yandan Eşref Hamamcıoğlu, eski başkan adaylarından ve 2004-2006 ile 2011-2013 dönemlerinde yöneticilik yapan Adnan Öztürk'ün Sportif AŞ'de görev alacağını da duyurdu.

Hamamcıoğlu, "Adnan Öztürk, Sportif A.Ş'de yer alacak. Diğer şirketler ve Sportif A.Ş'ler atamasını yaptığımız yönetim kurulu üyelerimiz var. Bunları paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Listede yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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Galatasaray Futbol Kulübü
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