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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten flaş paylaşım!

06.03.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son seçimde başkanlık için Burak Elmas ile yarışan Metin Öztürk, Konyaspor mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşım yaptı. Öztürk, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten flaş paylaşım!

Galatasaray'da son seçimde başkan adaylarından biri olan ancak Burak Elmas'a kaybeden Metin Öztürk'ten paylaşım geldi.

Öztürk, sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasının ardından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ün bu paylaşımı kısa süre çok sayıda etkileşim aldı. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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