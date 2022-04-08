Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün listesi belli oldu

Metin Öztürk'ün listesinde şu isimler yer aldı: "Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

"GALATASARAY'IN BORÇLARINI SIFIRLAYACAĞIZ"

Metin Öztürk: "Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın demiştim. Bu işin en önemli konularından biri finans, gördüğünüz gibi bizim ekibimizin ağırlığı iş adamı, her biri birkaç milyarlık şirketleri yönetiyorlar, onları yönetemezseniz Galatasaray'ı yönetemezsiniz. Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacağız. 40 günde 45 günde olacak işler değil 2024 için şimdiden diğer adaylar hazırlıklarına başlasınlar. 600 milyon TL olsa iyi bizim yaptığımız hesaba göre bu sene kasaya 1 milyar TL koymak lazım" dedi.

Yönetim listesindeki görev dağılımı ise şu şekilde:

2'nci başkan: Rıza Tevfik Morova,

Başkan yardımcısı: Mehmet İsmail Sarıkaya

Başkan yardımcısı: Dikran Gülmezgil

Genel sekreter: Bora İsmail Bahçetepe

Muhasip üye: Fabrizio Casaretto

