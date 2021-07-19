Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Harcama limiti 547 milyon TL

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantı saat 17.00'de başladı.

"RACHID GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK"

Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın kaybedecek bir günü bile yok... Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız. Şu anda Galatasaray'ın iç işlerine karışarak, taraftarlarımızı manipüle etmek isteyen bir ekip var; bunlar için suç duyurusunda bulunacağız, bu isimlerin haritasını çıkartacağız ve kamuoyu ile de paylaşacağız.

"PSV MAÇINI BU KADROYLA OYNAYACAĞIZ"

PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. İstediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız. Uzun vadeli bakıyoruz ve hocamızla beraber hata yapmak istemiyoruz

ROSIER, GHEZZAL

Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız

ROSIER TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLDİ Mİ?

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum.

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

GEDSON FERNANDES

Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur.

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

KURZAWA, ALIOSKI VE VAN AANHOLT

Kurzawa, Alioski, Van Aanholt üçüyle de görüştük ama şu yakındır diyemem.

FLAŞ AÇIKLAMA!

Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu.

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

HARCAMA LİMİTİNİ AÇIKLADI

Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

Tenkit edildiğimiz iki konu var;

10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimiz yönde bir söz vermiştim. Bu eleştirileri doğru buluyorum. Göreve geldiğimiz gün, UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu ve 75 milyon TL de ödeme yaptık. Mevcut davaların da sonuçlanmamış dava statüsüne girmesi gerekiyordu... Arkadaşlarımın yoğun çabaları ile ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık. Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF'nin Galatasaray'a vermiş olduğu %25 harcama limiti 547 milyon TL, Bankalar Birliği'ne verilen söz de geçmiş döneme göre harcamaların %20 küçültülmesi gerekiyordu. İkinci problem ise, futbol ailemizin gideri 560 milyon TL. Bunun belirli bir kısmını 4 futbolcumuza ödüyoruz

"KULÜPLER YÜKSEK MİKTARLAR İSTEDİ"

Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi ve istediğimiz sonuçları almadık.

Hocamız ile beraber bu dönemin şu farkı var; birlikte çalışıyoruz, bütün kararları bütçemiz doğrultusunda beraber alıyoruz. Hocamız ile "bugünü kurtartmak" üzere bir görüşme yapmadık, bu yönde kararlar almadık. Başarıya aç, son sahibi olmayacağımız bir takım kurmak istiyoruz.

"G.SARAY CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Galatasaray'ın geleceği için bugün mutlu olmak için kısa mutluluklar peşinde koşmayacağız, burada cesur olacağız. Şu anda geldiğimiz durum budur. Sadece PSV maçına yetişsin diye transfer yapmayacağız, elbette hocamız da en iyi oyuncular ile PSV maçına çıkmak ister. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam da tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum.

"EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASI"

Galatasaray'da kronikleşen sorunlar ile uğraşmaya devam ediyoruz. 30 milyon TL'lik gelirimiz Gençlik Spor Bakanlığı tarafından blokeli ve her sene 10 milyon TL düşecek. Sayın bakanımız ile de bir görüşme yaptık. Hazır olduğunu beyan ettiğimiz stat ismi ve forma sponsorluğu konusunda.... Geldiğimiz zaman mevcut sponsorlarımız ile ilgili sözleşmelerimizi tamamlamamız gerektiğini öğrendik; bu süreç tamamlandığı zaman da Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atacağız, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız

Biz bu dönem birlikte çok şey başaracağız dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz.

TFF'nin acil değiştirmesi gereken 5 konu var ve biz de bunların değişmesi için mücadele ediyoruz. Bunlar değişmezse Türk futbolu daha da kötü günler yaşayaca

Bazı menajer oyunları var bu dönemde ve sosyal medya vasıtasıyla taraftarın duygusallığından faydalanılıyor. Biz buraya gelirken popüler olmaya gelmeye gelmedik, Galatasaray'ı iyi bir geleceğin üzerine koymak istiyoruz. Galatasaray'ı sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın. Bizim planımız hazır, sorunları biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Uğraşacağız ve sonunda tüm Galatasaraylıların gurur duyacağız bir Galatasaray oluşturacağız

"SOSYAL MEDYANIN YÖNETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bazı menajer oyunları var bu dönemde ve sosyal medya vasıtasıyla taraftarın duygusallığından faydalanılıyor. Biz buraya gelirken popüler olmaya gelmeye gelmedik, Galatasaray'ı iyi bir geleceğin üzerine koymak istiyoruz. Galatasaray'ı sosyal medyanın yönetmesine izin vermeyeceğiz, bu tür oyunları yapanlar boşuna uğraşmasın. Bizim planımız hazır, sorunları biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Uğraşacağız ve sonunda tüm Galatasaraylıların gurur duyacağız bir Galatasaray oluşturacağız.

Her şeyi şeffaf yapmak istiyoruz, bundan ödün vermeyeceğiz. Galatasaray'ın menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray iletişim konusunda şu anda tam olarak istediğimiz seviyede değil ama herkes bir değişimin olduğunun farkında... Sürekli ekrana çıkmıyoruz, biraz daha geri planda kalmak istiyoruz. Markamızın ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz. İletişim ile ilgili daha çok yolumuz var, bunu biliyoruz. Bu değişimin herkes farkındadır. Camiamızdan biraz sabır, destek ve eleştirileri de hızlı şekilde bizlere ulaştırmalarını istiyoruz

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN OLAYI, KASITLI BİR OLAYDIR"

Galatasaray bugüne kadar öncülük ettiği tüm alanlarda cesur olmuştur. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, bu problemlerin kısa sürede halledilmesi gerekiyor. Biz cesaret gösterdik... Oğulcan konusu ise kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur. Biz zaten Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, en formda olduğu dönemde oynayamıyor. Bizim kişiler ile işimiz, sorunumuz yok; biz sistemle mücadele ediyoruz.

TFF'Yİ İBRA EDECEKLER Mİ?

TFF'nin tüzüğünde değiştirmek istediği bir madde var, onu onaylamayacağımızı buradan da açıklayayım. İbra konusunda da bize gelen evrakları inceleyeceğiz ve kararımızı vereceğiz.

40 MİLYON DOLAR KASA KOLAYLIĞI

Hukuki prosedürleri tamamlamak istiyoruz, kısa bir süre içerisinde Galatasaray'ın ismine yakışan bir stat sponsorluğunu açıklayacağız. Mevcut durum itibariyle kasa kolaylığı sağlamak kolay değil ve bunun da Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler gereğince araştırıyoruz.

