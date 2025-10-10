SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz için flaş sözler! ''Son senesi...''

Galatasaray Kadın Basketbol Takımının isim ve göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek’ten flaş Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz sözleri geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz için flaş sözler! ''Son senesi...''
Burak Kavuncu
Galatasaray’da sponsorluk anlaşması için imza töreni yapılırken, gelen sorular üzerine Başkan Dursun Özbek’ten Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz için çarpıcı cevaplar verdi.

‘‘ICARDI’NİN SON SENESİ…’’

Dursun Özbek, "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." dedi.

BARIŞ ALPER’İN SÖZLEŞMESİ İÇİN KONUŞTU

Dursun Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi zaten yenilendi. Şu anda da yenilenmiş sözleşmesiyle oynuyor. Bizim için çok değerli bir oyuncu." İfadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
