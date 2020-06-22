Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yaptı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, birazdan GS TV'de açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz,"Murphy kuralları der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana gelen terslik de, en az üç tane. Çok ciddi. Aziz, irade ve doktorların müthiş gayret ile şu andaki ses tonuna ulaştım. İnşallah çok daha iyi olacak."dedi.
Mustafa Cengiz,"Sabahtan başlayan dua zincirlerini ben duyumsadım, hissettim. Kendim, kendim olmaktan çıktım, son nefesime kadar onlar için çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Bunu laf için söylemiyorum. Benim için en kolay iş istifa ama ben bunu yapamam." açıklamasını yaptı.
Mustafa Cengiz,"Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor.Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var." dedi.
Mustafa Cengiz,"Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. 6 saniye kuralıyla ilgili UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Be sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi." dedi.
Mustafa Cengiz, "Sanki Galatasaray'ın üçüncü defa şampiyon olması mali açıdan arayı kopartacak diye algı oluştu. O kadar yalan, o kadar haksız, o kadar uyduruk iftiralar ve iddialar ortaya atılıyor ki, insanlar kendi söylediği yalana kendisi inanıyor.Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor." ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz,"Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar.Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle." dedi.
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