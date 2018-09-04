Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz her şeyi açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İşte Mustafa Cengiz'in istifa, transfer, Emre Akbaba, Nagatomo, Bafetimbi Gomis, Anthony Modeste, Fatih Terim, Cornelius, Ömer Bayram, UEFA'dan kazanılacak para, Trabzonspor, Belhanda, Şampiyonlar Ligi, Vagner Love, Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal ile ilgili çarpıcı açıklamaları... Galatasaray sevgisinin nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Bir aşı yaptılar sanki. Antep'ten gelen bir sevgi var. Antep tarafında herkes Galatasaraylıydı. Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır... Buralar hep Galatasaraylıdır. Kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Ben doğruları söylediğim sürece Galatasaray başkanıyım, yalan söylediğim anda başkan değilim. TARAFTAR BIRAK DERSE BIRAKIRIM

7 ay geçti başkan olalı. Bir insan kendini beğendiği ve yettiğini hissettiği anda bitmiştir. Ben asla tamamen başarılı olduğuma inanmıyorum. Kendimi öyle hissettiğim anlamda görevim bitmiştir. Bizim hedeflerimiz var. Eğer bir insan bir noktaya geliyorsa ve gelebileceği en yüksek nokta o ise bundan sonra yetmez artık. Bir kademe üste çıkmaya ister. Bulunduğunuz nokta asla size yetmemeli. Başkanlığa adaylığımızı koyduğumda belki de şartlar öyle gelişti. Başkanlığı düşünmüyordum ama başka aday çıkmadı ve başkan oldum. Tepki oyları bana tercih oyları olarak döndü. Son aldığımız oyların %80'i tercih oylarıydı. Ben mücadelemi bırakmam. Eleştiriler de olabilir tabi ama ben asla siperi terk etmem. Genel Kurul ve taraftar bırak derse ancak o zaman siperden çekilirim.

TARAFTAR DÖVİZ KURUNU UNUTTU

Bir forvet transferi olmadı diye taraftar ülkedeki döviz kurunu unuttu. Bu güzel bir şey bir yanda. Takımı ne kadar umursadıklarını gösterir. Tepkileri anlayışla karşılıyorum. Beni koruyan taraftarın aynı şekilde tepki göstermesini de anlayabiliyorum. EMRE AKBABA TRANSFERİNİN HİKAYESİ

Bizde transfer, sahaya diziliş hepsi teknik ekibin kararıdır. Teknik ekip, Emre Akbaba'yı istedi, bizden talep etti. Hasan Başkan ile Kulüpler Birliği toplantısında görüştük. Futbolcu ile ben hiç görüşmedim, sadece imza töreninde tanıştım. Galatasaray'da başkan futbolcu transferine hiçbir zaman karışmaz. Alanyaspor'un istediği teklif 7 milyon euro idi. Bizim açılış bütçemiz zaten sıfırdı. Anca sattığımız kadar alabilirdik. Alsak bile oynatamazdık. Süper Lig'de oynatırdık ama Şampiyonlar Ligi'nde oynatamazdık. Bizim asıl hedef tabii Şampiyonlar Ligi. 7 milyon olunca hayır dedik. Ardından futbolcu satacağımıza emin olduğumuz için 2.5 milyon euro teklif ettik. Hasan başkan bu teklife bozuldu. Sonra 3 milyon euroya kadar çıktık ama yine olmadı. Futbolcu, bizde olmak istediğini açık açık söyledi. Sosyal medya hesabından bile duyurdu.

NAGATOMO İÇİN RAKİBİMİZİN 4.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİĞİNİ BİZE SÖYLEDİLER

Bu arada değerli rakibimiz, Nagatomo'da da olduğu gibi devreye girdi. Aynı rakibin Nagatomo için 4.5 milyon euro önerdiği söyleniyor, ama biz görmedik. Neyse, taraftar çok istedi Emre'yi. Taraftarın da isteği ile Emre'yi 4 milyon euro bonservis karşılığında aldık. BU TRANSFER PRESTİJ İŞİNE DÖNMÜŞTÜ

Emre'nin bizim yerine rakipte olduğunu düşünün. Daha fazla maaşa oynuyor, daha çok paraya oynuyor. Forvet alamadık diye bizi idam eden taraftar, Emre gelemeseydi ne yapardı? Emre transferi bizim için artık bir prestij işine dönüşmüştü. Marjinal anlamda bir metanın değeri öyle bir artar ki önemli olan sivil prestijdir. NEF transferde çok yardımcı oldu ama NEF olmasa da bu transferi yapardık. Çok önemli bir transferdi bizim için. GOMIS GİTMEK İSTEDİ, MUSLERA İLE KAVGA ETTİĞİ DOĞRU DEĞİL

Gomis ile hayatımda 2-3 kez görüşmüşümdür. Bir kere asansörde karşılaştık, tanımadı beni. Normaldir ama beni pek görmez. Soyunma odasına inmem ben. Florya'ya da gitmem. Gomis ile ilgili her şeye teknik heyet karar verir. Gomis'in kendisi gitmek istiyordu. Teknik heyet zorla göndermek istemedi. Bu gitsin, bunu istemiyoruz diye bir şey olmadı. Gomis ile menajeri olduğu belirtilen Mendy, ya sözleşmemi uzatın zam yapın ya da beni gönderin diyor. 33 yaşına gelmiş birisi için Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayım. Gitmek isteyen Gomis'in kendisi. Gomis'in sözleşmesinde 25 gol atarsa sözleşmesi uzar diye bir madde yok. Gomis ile Muslera arasında bir kavga yaşanmadı. Yanlış anlaşılmış olay, öyle bir şey yok. Gomis sanırım gol kralı. Bazıları kıyas göstermekte kendisine göre haklı olabilir. Menajerleri ücretini arttırmak istedi. Sevgili Fatih hocamız bizim için çok değerli. Biz onun dediklerine bakarız.

MODESTE TRANSFERİYLE İLGİLİ ÇİN KULÜBÜ BİZE ÇOK AĞIR BİR MEKTUP YAZDI

Modeste, Florya'ya gelmiş. Modeste olayını ilk duyduğumda transferin bitmesine 2-3 gün kalmıştı. Duyduğumda ben de araştırıyorum bir taraftar gibi. Hukuki bir sorun olduğunu söylediler. Hukuki sorun olduğunu öğrendiğimde hemen müdahale ettim. Biz de yarı hukukçu sayılırız. Baktığımızda çok büyük bir tehlike gördüm. 25-30 milyon euroluk bir tehlike. Çin kulübü ile iki sözleşme yapmış. Hizmet sözleşmesi ve imaj sözleşmesi. Drogba olayında hizmet sözleşmesi ve imaj sözleşmesi farkı vardı. Birini fesih ederse diğerini de edebiliyordu. Modeste de bu yoktu. Rusya'dan ve Almanya'dan 6'ya yakın takımın ilgilendiğini gördük. Bunlar imzalamamış. Bize ardından bir mektup geldi. Futbolcumuz Modeste'yi transfer etmeniz halinde, antrenmana çıksa bile sizi mahkemeye veririz diyorlar. Çin kulübü bize çok ağır laflar ediyorlar. Bonservisini göremedik biz. Tek taraflı fesih hukukta bir şey anlam ifade etmez. Tek taraflı boşanamazsın. O maddeyi bize göstermediler. Bu mektuptan da şüphelendik. Garip bir mail adresiydi. Bu size mi ait diye sorduk. Evet, bu biziz. Lütfen futbolcumuz ile ilgilenmeyin dediler. Menajerleri, bilinenin aksine Gomis'in menajeri değil. Bayan bir avukatı var.

TROLL HESABIMI İSPATLASINLAR, İSTİFA EDERİM!

Maicon transferinde biz zamanında girdik evrakları, sevgili Arap kardeşlerimiz girmemiş. Ahmet Çalık transferinde biz girdik, İspanyollar girmedi. Onları da bilmek lazım. Her olayı Grosskreutz'a bağlamak olmaz. Diyorlar ki Mustafa Cengiz'in troll hesapları var. Benim ücret vererek yönlendirdiğim hesabım var ise ve bunu kanıtlarsanız ben bugün istifa ederim. Ayıp, hiç hoş değil. Benim böyle hesaplarım yok. Etmezlerse bir şey demiyorum. MODESTE OCAK AYINDA NEDEN OLMASIN

Modeste konusunda bir bakmışım TT (Trend Topic) olmuşum. Bir hukukçu kardeşimiz yorum yapmış. Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkacağı bir sürede bu riski göze alamayız. Ben belki çok rahat olsam bu riski göze alabilirim. Bu risk %60 oranında var, %40 oranında yok. Bu riski ben dahil iki Türk kulübü daha göze alamadı. Futbolcuyu alsaydık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktı. TFF ile Modeste konusunu görüştük. Modeste, Ocak ayında neden olmasın? Hayırlısı. Açık bir şekilde Fatih hocanın mesajı var. Geçen sezon Gomis'siz 3 maçı da kazandık ayrıca. Taraftarın isteğini ciddiye almıştık. Boş tribünlere oynamış bir takımdan hiçbir şey bekleyemezsin. İstersen Messi'yi transfer et. Modeste olursa olur. Benim temasım direkt yok ama teknik heyet gereği yapar. Şartlar Ocak ayı için müsait olursa neden olmasın. Ama mali yapıdan Galatasaray'ı riske atamayız.

TARAFTAR OLSAM DAHA SERT TEPKİ VERİRDİM

Bu kadar beklenti oluşup transfer olmayınca bir de üzerine Trabzonspor'dan 4 tane yiyip mağlup olursam, ben taraftar olsam daha sert tepki verirdim. Eleştirinin büyük kısmını da başkana saklardım. Hata bende. Samimiyetle söylüyorum bunu. Başkan benim. Davul benim, tokmağı da başkasına verdim. Hocamız dedi ki almada başarılıyız ama satmada değiliz. Sonuna kadar haklılar. Uzun yıllar sonra transferi artıda kapattık. Onu da belirteyim. FATİH TERİM'LE PROBLEMİMİZ YOK, HOCAMIZIN HEP YANINDAYIZ

Hocamız çok yoruldu. Bugün de doğum günü. 2-3 gün dinlenmesini istiyoruz. Fatih Terim'in açıklamaları medyayaydı, yönetime değil. Bir hata varsa, bunun tek sorumlusu benim. Mevcut kadroyu kendisi seçmedi. Kadro bir inişteydi, onu yükselişe geçirdi. Sevgili hocamızdan bize gelen hiçbir talebi reddetmeyiz. Asla hocamızı yalnız bırakmadık. Olursa da bunu saklamam, beyan ederim. Hoca da saklamaz. CORNELIUS ADINI DUYMAMIŞTIM

Scout ekibinin 3 gün üzüntüden uyumadığını biliyorum. Ben o Danimarkalı futbolcunun (Cornelius) adını bile duymamıştım. Başkan transfere müdahale etmez.

BU HABERLERLE DİZİ ÇEKİLİR

Mali hesapların yanlış yapıldığı, elde 400.000 Euro artı kaldığı için sadece Ömer Bayram transferi yapıldığı söyleniyor. Bu konuda Türk medyası gerçekten dizi çeker. İnanılmaz hikayeler bunlar. Yemin ederim bu haberlerle çok iyi dizi çekilir. Dizi sektörümüzün nasıl bu noktalara geldiğini spor medyasından anlıyorum. Müthiş şeyler yazıyorlar. Spor medyasının dizi senaryo ekiplerine katılması lazım. Biz, UEFA ile sık sık görüşüyoruz. Başkan Ceferin'in bize karşı sevgisi ve saygısı var. Milan, bizim savunma yöntemimizi kullandı ve 2 yıllık cezadan kurtuldu. Her şey güllük gülistanlık değil. Sizin, içeride ve dışarıda, UEFA'ya katılmamanızı isteyenler var. 0 ÇEKSEK BİLE, UEFA'DAN MİNİMUM 55 MİLYON EURO GELİYOR

Buradan bir müjde vermek istiyorum. Taraftar diyor ya forvet yok, 0 puan ile çıkarsın. Biz planları en kötüye göre ayarlarız. En kötü ile çarpışırız, iyisi gelirse şükrederiz. Allah bir kapıyı kapatıyor, diğerini açıyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek UEFA geliri harika. 40 milyon euro civarında. Tek olarak katılmamızla yepyeni bir şey çıktı. Ülkeden sadece biz katıldığımız için 10 milyon euro daha geliyor. Tabii bu gelecek parayı şimdi transferde kullanamıyoruz. FFP dışına çıktığımda Galatasaray'ı bitiririm. Toplam gelecek para minimum 55 milyon Euro.

HAYALLER VAN PERSIE, GERÇEKLER TAM TERSİ

Diyelim ki Ocak'ta Modeste'yi transfer ettik. Birini satmamız gerekecek onun yerine. Birini çıkartmadan diğerini alamayız. Modeste'yi yine alırız ama sadece Süper Lig'de oynatabiliriz. Galatasaray taraftarı 1.5 yıl dayanırsa salaha ulaşacaktır. Muhammed Salah'ı demiyorum ha aman yanlış anlaşılmasın. İbra deyince de Ibrahimovic anlaşılıyor. Hayaller van Persie, gerçekler tam tersi olabilir tabii. SARMIYORSA NEDEN KOLBASTI OYNANIYOR?

Futbol böyle tatlı tatlı atışmalarla güzel. Trabzonsporlular, 'artık sarmıyor' yazmış. Arkadaşlara sordum 'bu ne demek?' diye. Böyle böyle dediler. Tamam da artık sarmıyorsa orta sahada neden kolbastı oynuyorsun o zaman?. Çok da güzel oynuyorlar. BELHANDA TARAFTARA CEVAP VERMEMELİYDİ

Belhanda, orada taraftara cevap vermemeliydi. Taraftar haklı. Bazen onaylamadığımız davranışlar olabilir. Ama maçta yapılan aynı harekette ise aynı karar verilmiyor. Bunları yapmayalım. Bazen tribünler küfür ediyor, hak etmediğimiz siyasi tezahüratlar yapılıyor. Biz merdiven boşluğunu doldurduk diye ceza alıyoruz.

D GRUBU'NA DÜŞTÜĞÜMÜZ İÇİN GÜLMEDİK

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde gerçekten komik şeyler oldu. Rakiplere gülümsemedim. Onlar da başkanları bize güldü diye yazmışlar. Tam çekiliş olurken Galatasaray çekildi. Biz D Grubu dedik kendi aramızda. Rakipler büyük ihtimal başka gruplar çekmiştir bize. Kendi kendimize D, D, D dedik. Kameramanda yapıştı bize. Abdurrahim ne oluyor dedi. Benim gülümsediğimi görünce kahkaha attı. 'Yapma, kamera çekiyor' dedim. Abdurrahim'in gülmesine gülüyorum. Rakibi küçümseme yok. İNŞALLAH FİNAL OYNARIZ

Ahmet Çakar demiş ki 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kurası çekmeye gitti, Ziraat Türkiye Kupası grubu çekti' demiş. Çok komik bu. Altına yazmışlar Rusya, Portekiz şampiyonları var diye. Kameraman tepemizden ayrılmadı kura çekiminde. İngilizler, Galatasaray maçlarını Perşembe oynasın diye espri yapmış. İnce bir espri bu. Ben buna gülerim. İnşallah kardeş ülke Azerbaycan'da finali oynarız. VAGNER LOVE TRANSFERİ

Forvet transferinde A,B,C,D,E planlarında hep bir olumsuzluk yaşandı. Bunun sorumluluğunu üzerime alıyorum. Vagner Love bize son saniyede menajerinden geldi. Menajeri tarafından Vagner Love'un bize bedelsiz olarak geleceği ve Beşiktaş'tan alacağı ücretin daha azına imza atacağı söylendi. Biz de Fatih Terim'in onayıyla görüştük. Fakat yarım saat sonra Beşiktaş haklı olarak bonservis ücreti istedi. 750 bin civarı bir miktar istediler. Biz de o parayı karşılayamayacağımızı söyledik. Vagner Love'ı alırdık ama sadece Süper Lig'de oynatabilirdik. Bruma kontenjanından 250 bin euro gelecek, onu da kullanıp alabilirdik. Love'ı almayınca Ömer Bayram'ı alıyor dediler. Hayır öyle bir şey yok.

Beşiktaş haklı tabiki sonuç olarak 3.5 milyon Euro bonservis ödemişler, bedavaya bırakmak istemediler. Bu transfer yüzünden Beşiktaş'la aramızda bir sorun yok. Uçakların kalkması için son saniyeye kadar mücadele ettik. Bir sorumlu aranıyorsa, o benim. Galatasaray'ın 100 milyonu da olsa, oyuncuyu transfer edip, Şampiyonlar Ligi'nde oynatma şansımız yoktu. Bir noktayı boşaltmadan, orayı dolduramıyorduk.