Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Cengiz, fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı... Kısa süre içinde gündeme düşen bu haber kısa süre içinde yalanlandı.

YALANLAMA GELDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadelerini kullandı ve çıkan bu haberi kesin bir dille yalanladı.

