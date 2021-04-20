Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok"

Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.

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