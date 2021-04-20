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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

20.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler başka bir boyut kazandı. Başkan Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok"

Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.

Detaylar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sayın Cengiz galiba size de yol göründü..
ulan takım a'dan z'ye battı batıyor kahvehane takımını geçti şuraya bak

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