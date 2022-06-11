Galatasaray başkanlık seçimi adayları kimler? Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listelerinde kimler var?

Galatasaray başkanlık seçimi adaylarının kimler olduğu, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Saat 10.00'da başlayan Galatasaray başkanlık seçimi oylamaları sürmeye devam ederken, birçok futbolsever hangi ismin başkan seçileceğini merak ediyor. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu seçim sürmeye devam ediyor. Peki, Galatasaray'da Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu başkan olacak?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Galatasaray başkanlık seçiminde büyük heyecan sürmeye devam ederken, başkanın kim olacağı da şimdiden merak edilmeye başladı. Saat 10.00'da başlayan seçimlerde yaklaşık 9 bin kişi oy kullanacak. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen oylama işlemi saat 15.00'da sona erecek ve daha sonrasında oylamalar sayılacak. Galatasaray Başkanı'nın kim olduğu akşam saatlerinde belli olacak.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Yönetim kurulu:



Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu listesinde;

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yönetim kurulu yedek üyeleri:



Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu yedek listesinde ise, Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Yönetim kurulu:



Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu listesinde;

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

Yönetim kurulu yedek listesi:



Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu yedek listesinde ise, Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu gibi isimler yer alıyor.



