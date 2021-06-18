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Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? İşte Galatasaray'ın başkan adayları...

18.06.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolsever ve vatandaşlar tarafından Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman sorusu merak ediliyor. Başkanlık seçimine kısa bir süre kalmışken, adayların kimler olacağı ve seçimin tarihi de gündeme taşındı. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman 2021? Adaylar kimler? İşte Galatasaray'ın başkan adayları...

Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? İşte Galatasaray'ın başkan adayları...

Futbolsever Galatasaray'ın başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda. Galatarasaray taraftarları ve vatandaşlar Galatarasay başkanlık seçimleri ne zaman sorusunu araştırıyor. Başkanlık seçimine az bir süre kalmışken, adayların kimler olacağı da merak konusu. Peki Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman 2021? Adaylar kimler?

2021 GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Önceki sene şampiyonluğu averajla kaybetmiş olan Galatasaray'da başkanın kim olacağı merak ediliyor. Transfer konusunda Alparslan Öztürk ile anlaşan Sarı-Kırmızılı ekipte başkanlık seçiminden ardından transfere hız verilmesi beklenmekte. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, pandemi tedbirleri nedeniyle 5 Mayıs tarihinde yönetim kurulu kararıyla iptal edilmişti.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde seçimle ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Ertelenen seçimin 19 Haziran 2021 tarihinde yapılması plandığı açıklandı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLAR KİMLER?

Galatasaray başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan isimler şöyle;

Metin Öztürk
Burak Elmas
Yiğit Şardan
İbrahim Özdemir
Eşref Hamamcıoğlu

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seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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