Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Şampiyonlar Ligi’nde D Grubunda yer alacak olan G.Saray aldığı ceza nedeniyle UEFA’ya bugün 21 kişilik kadro bildirecek.
14 Türkiye dışında yetişmiş isim, 4 Türkiye’den yetişmiş isim ve 4 de alt yapıdan gelen isim UEFA’ya bildirilecek.
Türkiye’den yetişmiş isimler arasında; Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Muğdat Çelik’in yeri garanti.
Alt yapıdan gelenler ise İsmail Çipe, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yunus Akgün gibi olacak görünüyor.
3 değil 2 kaleci bildirecek olan Fatih Terim’in 21 kişilik kadroya yazacağı yurt dışında yetişmiş isimlerin ise; Muslera, Maicon, Nagatomo, Mariano, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok olması bekleniyor.
Geriye kalan 3 boş kontenjan için tecrübeli teknik adam; yeni transfer Ömer Bayram’ın yanı sıra Linnes, Donk, Belhanda ve Feghouli arasında seçim yapacak.
(Fotospor)
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