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Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da kadro belirsizliği yaşanıyor. UEFA'ya 21 kişi bildirecek olan Galatasaray, yıldız isimlerin bazılarını listeye dahil edemeyebilir.

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Şampiyonlar Ligi’nde D Grubunda yer alacak olan G.Saray aldığı ceza nedeniyle UEFA’ya bugün 21 kişilik kadro bildirecek.

14 Türkiye dışında yetişmiş isim, 4 Türkiye’den yetişmiş isim ve 4 de alt yapıdan gelen isim UEFA’ya bildirilecek.

Türkiye’den yetişmiş isimler arasında; Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Muğdat Çelik’in yeri garanti.

Alt yapıdan gelenler ise İsmail Çipe, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yunus Akgün gibi olacak görünüyor.

3 değil 2 kaleci bildirecek olan Fatih Terim’in 21 kişilik kadroya yazacağı yurt dışında yetişmiş isimlerin ise; Muslera, Maicon, Nagatomo, Mariano, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok olması bekleniyor.

Geriye kalan 3 boş kontenjan için tecrübeli teknik adam; yeni transfer Ömer Bayram’ın yanı sıra Linnes, Donk, Belhanda ve Feghouli arasında seçim yapacak.

(Fotospor)

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