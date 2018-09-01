Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Şampiyonlar Ligi’nde D Grubunda yer alacak olan G.Saray aldığı ceza nedeniyle UEFA’ya bugün 21 kişilik kadro bildirecek.

14 Türkiye dışında yetişmiş isim, 4 Türkiye’den yetişmiş isim ve 4 de alt yapıdan gelen isim UEFA’ya bildirilecek.

Türkiye’den yetişmiş isimler arasında; Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Muğdat Çelik’in yeri garanti.

Alt yapıdan gelenler ise İsmail Çipe, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yunus Akgün gibi olacak görünüyor.

3 değil 2 kaleci bildirecek olan Fatih Terim’in 21 kişilik kadroya yazacağı yurt dışında yetişmiş isimlerin ise; Muslera, Maicon, Nagatomo, Mariano, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok olması bekleniyor.

Geriye kalan 3 boş kontenjan için tecrübeli teknik adam; yeni transfer Ömer Bayram’ın yanı sıra Linnes, Donk, Belhanda ve Feghouli arasında seçim yapacak.

(Fotospor)

