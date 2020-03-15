SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Beşiktaş derbisinde penaltı tarttışması

Galatasaray Beşiktaş derbisinde penaltı tarttışması

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.03.2020 19:37 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşırken, Ryan Donk'un pozisyonunda sarı kırmızılılar penaltı bekledi

Galatasaray Beşiktaş derbisinde penaltı tarttışması

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşırken sarı kırmızılıların penaltı beklediği bir an yaşandı

Karşılaşmanın 8. dakikasında Younes Belhanda'nın içeriye doldurduğu topta Ryan Donk topa yükselirken, Loris Karis'un yumruğu sarı kırmızılı oyuncuya geldi.

Bu pozisyonda penaltı beklenirken hakem Abdulkadir Bitigen ise devam kararı verdi.

Ryan Donk uzun süre yerde yatarken, VAR'ın başında bulunan Ali Palabıyık da uyarıda bulunmadı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş derbi penaltı tartışması donk

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Ünlü teknik direktörün eşinden koronavirüs açıklaması

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Derbinin 11'leri belli oldu

Derbinin 11'leri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Beşiktaş derbisinde penaltı tarttışması

Derbide penaltı tartışması

Fatih Terim'den Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynanmasına tepki

Fatih Terim'den derbi öncesi şok tepki!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | GS BJK canlı izle | bein sports şifresiz

Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş!

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi ve koronavirüs açıklaması

Mustafa Cengiz açıkladı: Bir oyuncumuz ateşlendi

Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı

Türk Telekom Stadı koronavirüsüne karşı ilaçlandı

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı

Falcao'nun eşinden hamilelik paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.