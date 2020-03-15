Galatasaray Beşiktaş derbisinde penaltı tarttışması

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşırken sarı kırmızılıların penaltı beklediği bir an yaşandı
Karşılaşmanın 8. dakikasında Younes Belhanda'nın içeriye doldurduğu topta Ryan Donk topa yükselirken, Loris Karis'un yumruğu sarı kırmızılı oyuncuya geldi.
Bu pozisyonda penaltı beklenirken hakem Abdulkadir Bitigen ise devam kararı verdi.
Ryan Donk uzun süre yerde yatarken, VAR'ın başında bulunan Ali Palabıyık da uyarıda bulunmadı.
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