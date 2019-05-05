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Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği derbi mücadelesine, hakem Bülent Yıldırım'ın verdiği kararlar damga vurdu. Beşiktaş'ın aleyhine verdiği iddia edilen kararlardan sonra Beşiktaşlı futbolcular büyük tepki gösterirken, sosyal medyada da Bülent Yıldırım'a tepkiler sürdü.

İşte sosyal medyada yapılan Bülent Yıldırım yorumları;

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Bülent Yıldırım'ın kararları damga vurdu
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş bülent yıldırım

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