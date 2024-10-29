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Galatasaray-Beşiktaş derbisini pas geçmedi! Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 07:26
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın oyuncusu sevgilisi Devrim Özkan sevgilisini hiçbir maçta yalnız bırakmamaya çalışıyor. Özkan bu sefer Beşiktaş derbisini tribünden takip etti ve sevgilisine şans öpücüğü vermeyi de ihmal etmedi

Galatasaray-Beşiktaş derbisini pas geçmedi! Devrim Özkan'dan Torreira'ya şans öpücüğü!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi geceye yine damga vurdu. Rams Park'taki dev derbide çok sayıda ünlü isim tribünde yer aldı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın oyuncu sevgilisi Devrim Özkan da dev derbiyi tribünden takip eden isimler arasındaydı.

Sevgilisini hiçbir maçta yalnız bırakmamaya çalışan güzel oyuncu tribünde yerini aldı.

Lucas Torreira takım arkadaşları ile birlikte maç öncesi zemin kontrolüne çıktığı sırada romantik anla yaşandı.

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Lucas Torreira, tribündeki sevgilisi Devrim Özkan'ın yanına gitti. Çift bir süre sohbet etti. Lucas Torreira, takım arkadaşlarının yanına dönmeden önce Devrim Özkan'dan şans öpücüğü geldi.

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Lucas Torreira'nın elini uzun süre bırakmayan Devrim Özkan, Uruguaylı futbolcunun elinden öptü ve derbide şans diledi.

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Lucas Torreira daha sonra takım arkadaşlarının yanına gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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