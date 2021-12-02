Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri! Cimbom’un gözdesine Beşiktaş’tan atak

Süper Lig’de kıyasıya mücadele sürerken, yeni yılda yapılacak transfer çalışmalarına da şimdiden başlandı. Özellikle Lig’de epey puan kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray, bir an önce toparlanmak için bomba transferlere hazırlanıyor. Fenerbahçe ise gücüne güç katan futbolcularla sözleşmeleri yenilemek için kolları sıvadı. İşte üç büyük takımdaki son transfer gelişmeleri…

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY’IN GÖZDESİNİ TRANSFER EDECEK

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş listesine flaş bir ismi aldı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın gözdesi konumundaki Mohamed Elneny'nin peşine düştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan eski futbolcusu için ocak ayında teklif yapacak. İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanan Elneny bu sezon 4 maçta toplam 60 dakika süre aldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği Mısırlı oyuncu için ocak ayında büyük bir kapışma yaşanacağı öğrenildi.

GALATASARAY’DA GÜNDEM MISIRLI FUTBOLCU

Avrupa’da başarılı oyunlar çıkarsa da son haftalarda Süper Lig’de yüzü gülmeyen sarı kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç’ın haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in eski gözdesi Mahmoud Trezeguet için harekete geçti. Aston Villa formasını giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkarıldığı, bunun üzerine menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile görüştüğü öğrenildi. İngiliz basını, Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın planlarında Mısırlı futbolcunun bulunmadığını ve devre arasında ayrılık yaşanacağını belirtti. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Trezeguet'nin fiyatının 4-5 milyon Euro seviyelerine kadar indiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE, FERDİ KADIOĞLU İLE SÖZLEŞMEYİ UZATMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile bir kez daha görüşme yapacak. Bu görüşme sonrasında genç yıldızın sözleşmesini uzatması bekleniyor.

2018 yılında Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'den transfer edilen 22 yaşındaki yıldız, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada yaptığı yorumlarda genç yıldızın takımda kalması gerektiğini belirtiyor.



