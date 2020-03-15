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Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | GS BJK canlı izle | bein sports şifresiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası Galatasaray Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatarasay Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

Galatasaray Beşiktaş canlı izle... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Fatih Terim önderliğinde Süper Lig'in ikinci yarısında nağmağlup ilerleyen Galatasaray, Sergen Yalçın'ın gelmesi ile çıkışa geçen Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Seyircisiz oynanacak mücadelede Galatasaray Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş ise zorlu Galatasaray deplasmanından galip çıkarak şampiyonluk yarışında iddiası sürdürmek istiyor. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports hd 1'den canlı izlenecek maçın canlı anlatımı mynet.com'da...

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Beşiktaş ligin 26. haftasında karşılacak. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadelede düdük hakem Abdülkadir Bitigen'nde olacak. Bein Sports'dan canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

SERGEN YALÇIN İLK DERBİSİNE ÇIKIYOR

Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE 347. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ 2. KEZ SESSİZ

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. Corona Virüsü tedbirleri nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ARASINDA SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig),

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 6M), bu galibiyetleri son iki sezonda iç sahada aldı.
Süper Lig'in son beş sezonunda Galatasaray'ı altı kez yenen Beşiktaş (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 sezonda alabilmişti.
Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk sekiz iç saha karşılaşmasında dört galibiyet alabilmişti (3B 1M).
Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı üç deplasman maçının ikisini kazanan Beşiktaş (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Başakşehir'den aldı (0-1).
Beşiktaş bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (10G). Galatasaray ise açılış golünü yediği sekiz Süper Lig karşılaşmasının sadece ikisini kazanabildi (2B 4M).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (9), oyuncu ise Burak Yılmaz (6).
Süper Lig kariyerindeki ilk asisti geçen hafta Sivasspor karşısında yapan Radamel Falcao, forma giydiği son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz (11), siyah beyazlı formayı terlettiği hiçbir lig sezonunda 12 gol atamadı.
Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının yedisinden galibiyetle ayrılan Fatih Terim (1B 1M), tek yenilgisini 2002/03 sezonunda aldı (0-1).
Teknik direktör olarak Galatasaray ile yedi Süper Lig maçında karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B 2M).

Galatasaray - Beşiktaş

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