Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | GS BJK canlı izle | bein sports şifresiz

Galatasaray Beşiktaş canlı izle... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Fatih Terim önderliğinde Süper Lig'in ikinci yarısında nağmağlup ilerleyen Galatasaray, Sergen Yalçın'ın gelmesi ile çıkışa geçen Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Seyircisiz oynanacak mücadelede Galatasaray Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş ise zorlu Galatasaray deplasmanından galip çıkarak şampiyonluk yarışında iddiası sürdürmek istiyor. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports hd 1'den canlı izlenecek maçın canlı anlatımı mynet.com'da...
Galatasaray Beşiktaş ligin 26. haftasında karşılacak. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadelede düdük hakem Abdülkadir Bitigen'nde olacak. Bein Sports'dan canlı izlenecek mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz
???? Süper Lig Cemil Usta Sezonu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2020
???? 26. Hafta
???? Beşiktaş JK
???? 15.03.2020
⏰ 19.00
???? Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
???? #GSvBJK
???? https://t.co/XkA8ImZ7Ug pic.twitter.com/Nhs8vBxJDG
Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.
Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.
Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.
Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.
???? Bugün #BeşiktaşınMaçıVar— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 14, 2020
???? Süper Lig 26. Hafta
???? Galatasaray-Beşiktaş ????
???? Türk Telekom Stadyumu
???? 15.03.2020
⏰ 19.00 pic.twitter.com/gNAX8gVcFT
Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. Corona Virüsü tedbirleri nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.
İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.
Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)
13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)
24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)
27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)
02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig),
Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 6M), bu galibiyetleri son iki sezonda iç sahada aldı.
Süper Lig'in son beş sezonunda Galatasaray'ı altı kez yenen Beşiktaş (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 sezonda alabilmişti.
Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk sekiz iç saha karşılaşmasında dört galibiyet alabilmişti (3B 1M).
Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı üç deplasman maçının ikisini kazanan Beşiktaş (1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Başakşehir'den aldı (0-1).
Beşiktaş bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (10G). Galatasaray ise açılış golünü yediği sekiz Süper Lig karşılaşmasının sadece ikisini kazanabildi (2B 4M).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray (9), oyuncu ise Burak Yılmaz (6).
Süper Lig kariyerindeki ilk asisti geçen hafta Sivasspor karşısında yapan Radamel Falcao, forma giydiği son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz (11), siyah beyazlı formayı terlettiği hiçbir lig sezonunda 12 gol atamadı.
Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının yedisinden galibiyetle ayrılan Fatih Terim (1B 1M), tek yenilgisini 2002/03 sezonunda aldı (0-1).
Teknik direktör olarak Galatasaray ile yedi Süper Lig maçında karşı karşıya gelen Sergen Yalçın, bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B 2M).
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