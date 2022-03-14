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Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi tribünde Liverpool forması!

14.03.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların maça ilgisi çok büyüktü. Galatasaraylı bir taraftar, derbiye Liverpool forması giyerek geldi. Beşiktaş'ın Liverpool ile oynayıp kaybettiği maça gönderme yaparak Gerrard'ın 8 numaralı formasını giyen taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi tribünde Liverpool forması!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tribünde başladı... Hafta başında gergin bir ortam oluşan bu maç için iki takımda sahaya galibiyet için çıkacak. Taraftarlar da Barcelona maçı öncesi tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Bir Galatasaraylı taraftarın giydiği forma ise maç öncesi olay oldu...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Galatasaray tribünlerinde yer alan bir taraftar giydiği formayla sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın Liverpool'a yenilmesine atıfta bulunan taraftar, 8 numaralı Gerrard forması giyerek göndermede bulundu. Bu kare maç öncesi paylaşım rekoru kırdı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu olaya tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Liverpool
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