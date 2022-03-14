Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi tribünde Liverpool forması!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi tribünde başladı... Hafta başında gergin bir ortam oluşan bu maç için iki takımda sahaya galibiyet için çıkacak. Taraftarlar da Barcelona maçı öncesi tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Bir Galatasaraylı taraftarın giydiği forma ise maç öncesi olay oldu...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Galatasaray tribünlerinde yer alan bir taraftar giydiği formayla sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş'ın Liverpool'a yenilmesine atıfta bulunan taraftar, 8 numaralı Gerrard forması giyerek göndermede bulundu. Bu kare maç öncesi paylaşım rekoru kırdı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu olaya tepki gösterdi.

