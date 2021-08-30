SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Fener'e ManU'dan dünya yıldızı!

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Fener'e ManU'dan dünya yıldızı!

30.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonunda sona yaklaşılırken, takımlar adeta birbirleriyle yarışa girdi. Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için gün saydığı ismi Galatasaray da yakın markaja aldı. Fenerbahçe ise kadrosuna Manchester United’ın yıldızını dahil edecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Fener'e ManU'dan dünya yıldızı!

Süper Lig’de zirvede kalma yarışı sürerken, transfer sezonu bitmeden takımlar adeta yarış halinde. Son olarak Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çok önemli bir isimle anlaşmaya varmaya çalışıyordu. Galatasaray ise takımda çıkan kavgalardan sonra yollarını ayırmak istediği Marcao yerine Beşiktaş’ın beklediği isimle anlaşmaya varmak istiyor. Fenerbahçe’de de transfer suları durulmuyor. İşte takımlardaki son gelişmeler…

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ O İSİM İÇİN SAVAŞIYOR

Avrupa’da transfer sezonu yarın itibarıyla sona ererken, Galatasaray ve Beşiktaş adeta yarış haline girdi. Fanatik’in haberine göre Galatasaray maç sırasında takım arkadaşına yumruk atan Marcao ile yolları ayırmak isterken, onun yerine Kaan Ayhan’ı getirmenin peşinde.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Beşiktaş’ın dört gözle beklediği isim Galatasaray’a geliyor

Yıldız futbolcuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu. Ancak Terim’in takımında görmeyi çok istediği Kaan’ı yönetim bitirmek üzere... Marcao konusunu bu hafta içerisinde kesin olarak çözecek olan Cim Bom, oradan gelen parayla genç futbolcunun bonservisini alacak.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Beşiktaş’ın dört gözle beklediği isim Galatasaray’a geliyor

BEŞİKTAŞ’IN ÖNEMLİ TRANSFERİ BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK

Spor Arena haberine göre, transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde oyuncuyla ve menajeriyle anlaştı ancak Benfica'nın kararı bekleniyor. Benfica ile de anlaşmaya varılırsa, Fernandes transferi tamamlanacak.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Beşiktaş’ın dört gözle beklediği isim Galatasaray’a geliyor

Öte yandan Umut Meraş'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

2

FENERBAHÇE’YE MANCHESTER UNITED’IN YILDIZI GELİYOR

Avrupa’da transfer dönemi, yarın itibarıyla sona ererken, Türkiye’de ise 8 Eylül’e kadar devam edecek. Bu kısa sürede eğer Uruguaylı yıldız başka bir takımla anlaşmazsa Başkan Ali Koç düğmeye basacak. Bu isim, Manchester United’dan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani. Başarılı futbolcu için Fenerbhaçe’nin devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Beşiktaş’ın dört gözle beklediği isim Galatasaray’a geliyor

Giydiği 7 numaralı formayı Ronaldo’ya vermesi istenen Cavani, bu teklifi kabul etmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerden rahatsızlık duyan Cavani’nin, İngiliz devinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kontratının bitmesine 1 sene kalan Cavani’nin, maliyeti nedeniyle bonservis istenmeden gönderilmesi gündemde. İlerleyen günlerde Fenerbahçe’nin bu önemli transferi netlik kazanmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladıTaksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladı
Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...Ölümcül saldırı! Tam çantaya koyduğu sırada...
Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında?Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında?
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

Galatasaray'a şoke eden skor!

Galatasaray'a şoke eden skor!

Beklenen oldu! Messi PSG ile ilk maçına çıktı

Beklenen oldu! Messi PSG ile ilk maçına çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.