Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri! Fener'e ManU'dan dünya yıldızı!

Süper Lig’de zirvede kalma yarışı sürerken, transfer sezonu bitmeden takımlar adeta yarış halinde. Son olarak Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çok önemli bir isimle anlaşmaya varmaya çalışıyordu. Galatasaray ise takımda çıkan kavgalardan sonra yollarını ayırmak istediği Marcao yerine Beşiktaş’ın beklediği isimle anlaşmaya varmak istiyor. Fenerbahçe’de de transfer suları durulmuyor. İşte takımlardaki son gelişmeler…

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ O İSİM İÇİN SAVAŞIYOR

Avrupa’da transfer sezonu yarın itibarıyla sona ererken, Galatasaray ve Beşiktaş adeta yarış haline girdi. Fanatik’in haberine göre Galatasaray maç sırasında takım arkadaşına yumruk atan Marcao ile yolları ayırmak isterken, onun yerine Kaan Ayhan’ı getirmenin peşinde.

Yıldız futbolcuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu. Ancak Terim’in takımında görmeyi çok istediği Kaan’ı yönetim bitirmek üzere... Marcao konusunu bu hafta içerisinde kesin olarak çözecek olan Cim Bom, oradan gelen parayla genç futbolcunun bonservisini alacak.

BEŞİKTAŞ’IN ÖNEMLİ TRANSFERİ BUGÜN RESMEN AÇIKLANACAK

Spor Arena haberine göre, transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde oyuncuyla ve menajeriyle anlaştı ancak Benfica'nın kararı bekleniyor. Benfica ile de anlaşmaya varılırsa, Fernandes transferi tamamlanacak.

Öte yandan Umut Meraş'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE’YE MANCHESTER UNITED’IN YILDIZI GELİYOR

Avrupa’da transfer dönemi, yarın itibarıyla sona ererken, Türkiye’de ise 8 Eylül’e kadar devam edecek. Bu kısa sürede eğer Uruguaylı yıldız başka bir takımla anlaşmazsa Başkan Ali Koç düğmeye basacak. Bu isim, Manchester United’dan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani. Başarılı futbolcu için Fenerbhaçe’nin devreye girdiği öğrenildi.

Giydiği 7 numaralı formayı Ronaldo’ya vermesi istenen Cavani, bu teklifi kabul etmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerden rahatsızlık duyan Cavani’nin, İngiliz devinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kontratının bitmesine 1 sene kalan Cavani’nin, maliyeti nedeniyle bonservis istenmeden gönderilmesi gündemde. İlerleyen günlerde Fenerbahçe’nin bu önemli transferi netlik kazanmış olacak.



