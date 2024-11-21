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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor güncel borçlarını açıkladı! Sadece biri karda...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 21:24
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Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 31 Ağustos 2024 itibariyle güncel borçlarını Kamu Aydınlatma Platformu'na ( KAP ) bildirdi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor güncel borçlarını açıkladı! Sadece biri karda...

Süper Lig'in köklü kulüpleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 31 Ağustos 2024 itibarıyla güncel borç durumlarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

GALATASARAY KAR AÇIKLADI

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Galatasaray Spor Kulübü, güncel borç tutarının 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün güncel borç tutarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, 31 Ağustos 2024 itibarı ile borcun 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu duyuruldu. 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında ise 122 milyon 956 bin 60 TL kar edildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ ZARARI DUYURDU

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Beşiktaş Kulübü ise, güncel borcun 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, kulübün güncel borcunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, 1 Haziran-31 Ağustos döneminde ise 152 milyon 739 bin 319 TL zarar edildiğini duyurdu.

TRABZONSPOR'UN BORCU 10 MİLYARI GEÇTİ

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Trabzonspor Kulübü finansal durumunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavililerin 31 Ağustos 2024 tarihi itibari ile güncel borcunun 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 lira olduğunu açıklandı. Trabzonspor ayrıca 219 milyon 212 bin 262 lira zarar açıkladı.

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