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Galatasaray, Bielsa'nın gözdesi Ezgjan Alioski'yi istiyor

02.03.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Bielsa'nın gözdesi Ezgjan Alioski'yi istiyor

Galatasaray, Leeds United'dan ayrılmaya karar veren 29 yaşındaki Makedon sol bek Ezgjan Alioski için en büyük aday konumunda...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Makedon sol bek Ezgjan Alioski, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ezgjan Alioski, kulübünden gelen teklifi geri çevirdi. Menajeriyle temasa geçen Makedon sol bek, yeni bir kulüp ve yeni bir macera istediğini iletti.

EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

Leeds United'ın 16 yıl sonra Premier Lig hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için menajer Marcelo Bielsa'nın çağrısının da yetersiz kaldığının altı çizildi.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Alioski için en büyük aday olduğu bilgisi de verildi.

Marcelo Saracchi'nin sezon sonunda bonservisi alması beklenmeyen sarı kırmızıların bedelsiz Yedlin transferi sonrasında Alioski'yi de bitirebileceği kaydedildi.

TÜM SOL KANADI KULLANIYOR

Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Lugano'dan Leeds United'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 3 gol attı.

Alioski, sol bekte görev almasının yanısıra sol açık olarak da oynayabiliyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Marcelo Saracchi
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