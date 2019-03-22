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Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'a CAS'tan müjdeli haber geldi! Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini açıkladı

Ayrıntılar birazdan...

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