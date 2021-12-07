SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray cephesinden tarihi mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'ye tepki

Galatasaray cephesinden tarihi mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'ye tepki

07.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Skordan dolayı sarı-lacivertli camiaya tepki gösteren Çelik, "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı." dedi. Hakemin kırmızı kart kararına da tepki gösteren Çelik, "Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesinden tarihi mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'ye tepki

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 yenildikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nurcan Çelik'in açıklamaları şöyle:

"GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE YAKIŞIR BİR SKOR OLMADI"

"Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı.

"TARİHTE İLK DEFA BÖYLE BİR AMBİYANSTA MAÇ OYNADILAR"

Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar.

"BUGÜN HAKEMİN OYUNUMUZU ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Bugün hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz.

"BUNUN SEZONA YANSIMASI OLUMLU OLACAK"

Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
Galatasaray'da şoke eden olayGalatasaray'da şoke eden olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!

Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!

Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı

Kadroyu gören Rıdvan Dilmen'in ağzı açık kaldı

Galatasaray'da şoke eden olay

Galatasaray'da şoke eden olay

Tarihi maçta farklı skor! 7-0 oldu...

Tarihi maçta farklı skor! 7-0 oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.