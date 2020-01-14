Galatasaray, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün teklifini reddetti

Galatasaray Kulübü, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün için teklif ettiği 2 milyon Euro'yu kabul etmedi. Belçika ekibinin önerdiği bedeli tatmin edici bulmayan sarı-kırmızılı yönetim, masadan kalktı.
İlk aşamada 200 bin euro ödeyerek Yunus'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Cercle Brugge, haziran ayında 1.8 milyon euro karşılığında 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı teklif etmişti.
Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giyen 2000 doğumlu hücum oyuncusu, Süper Lig'de sadece 7 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 Haziran ayında sona eriyor.
(NTVSpor)
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