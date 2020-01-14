SPOR
  4. Galatasaray, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün teklifini reddetti

Galatasaray, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün teklifini reddetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Belçika'nın Cercle Brugge takımı, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. Galatasaray, Yunus için gelen 2 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün teklifini reddetti

Galatasaray Kulübü, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün için teklif ettiği 2 milyon Euro'yu kabul etmedi. Belçika ekibinin önerdiği bedeli tatmin edici bulmayan sarı-kırmızılı yönetim, masadan kalktı.

200 BİN EURO'YA KİRALAMAK İSTEDİLER

İlk aşamada 200 bin euro ödeyerek Yunus'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Cercle Brugge, haziran ayında 1.8 milyon euro karşılığında 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı teklif etmişti.

BU SEZON SADECE 7 DAKİKA SÜRE ALDI

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giyen 2000 doğumlu hücum oyuncusu, Süper Lig'de sadece 7 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 Haziran ayında sona eriyor.

(NTVSpor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımıAbdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı
Falcao'yu o takıma yazdılarFalcao'yu o takıma yazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün Galatasaray Cercle Brugge

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması

Falcao'yu o takıma yazdılar

Falcao'yu o takıma yazdılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Aslan'a Portekiz'den bir stoper daha!

Aslan'a Portekiz'den bir stoper daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Cercle Brugge'ün Yunus Akgün teklifini reddetti

Yunus Akgün için karar verildi

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Bomba iddia! Radamel Falcao'yu o takıma yazdılar

Falcao'yu o takıma yazdılar

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt

Rıdvan Dilmen: Arda'yı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır

Flaş Arda Turan açıklaması! G.Saray...

Galatasaray'da Emre Taşdemir için ayrılık kararı çıktı

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.