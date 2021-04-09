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Galatasaray'da 10 numara için Evander Ferreira sesleri

09.04.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve bu doğrultuda ofansif orta saha arayan Galatasaray, Evander'in transferi için harekete geçti. Yönetim Midtjylland kulübüne istek mektubu göndererek Evander Ferreira için resmi temas sağladı. Cimbom, oyuncu ile daha öncede temas kurmuştu, fakat transfer mutlu sonla bitmemişti.

Galatasaray'da 10 numara için Evander Ferreira sesleri

Galatasaray gelecek sezonun transferleri için kolları erkenden sıvadı. Mevcut idarecilerin görevde kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da yeni seçilecek her yönetim Fatih Terim ile çalışmayı planladığı için transfer çalışmalarında bir aksama yaşanmıyor.

Şok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Hedefteki isim Evander Ferreira.

Takvim'in iddiasına göre sarı kırmızı takım, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.


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29 maç 3 gol 3 asist bayağı ofansifmiş, biİm Atiba 38 yaşın son 90 dakikada 3 asist yaptı

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