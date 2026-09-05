Galatasaray'da 25 yıl sonra ilk! Osimhen bunu da başardı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'de sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başakşehir karşılaşmasında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı santrfor, istatistikleriyle de dikkat çekti.

16 MAÇIN 15'İNDE SKOR KATKISI

Osimhen, Süper Lig'de üst üste forma giydiği son 16 karşılaşmanın 15'inde skora doğrudan katkı sağladı. Yıldız futbolcu, yalnızca Samsunspor deplasmanında gol veya asist üretemezken, diğer 15 maçta 18 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.

Bu sezon ise çıktığı 4 lig maçının tamamında skor katkısı veren Osimhen, 6 gol ve 3 asistlik istatistiğe ulaştı. Nijeryalı yıldız böylece geride kalan 4 haftada Galatasaray'ın hücumdaki en önemli silahı olduğunu bir kez daha gösterdi.

JARDEL'İN ARDINDAN TARİHE GEÇTİ

Osimhen'in sezonun ilk 4 haftasındaki performansı, Galatasaray tarihindeki önemli bir istatistiği de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı takımda Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda ilk 4 haftayı 7 golle tamamlayarak dikkat çekici bir rekora imza atmıştı.

Osimhen ise 25 sezon sonra Galatasaray formasıyla ilk 4 haftada en fazla gol atan yabancı futbolculardan biri olarak tarihe geçti. 4 maçta 6 kez fileleri havalandıran yıldız santrfor, takımının sezona güçlü başlamasında başrolü üstlendi.