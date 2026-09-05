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Galatasaray'da 25 yıl sonra ilk! Osimhen bunu da başardı

Victor Osimhen, Başakşehir karşısında attığı golle Süper Lig’deki müthiş serisini sürdürdü. Son 16 maçının 15’inde skora katkı veren yıldız santrfor, sezonun ilk 4 haftasında ise 6 gol ve 3 asistle Galatasaray tarihine geçti.

Galatasaray'da 25 yıl sonra ilk! Osimhen bunu da başardı
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'de sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başakşehir karşılaşmasında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı santrfor, istatistikleriyle de dikkat çekti.

16 MAÇIN 15'İNDE SKOR KATKISI

Galatasaray da 25 yıl sonra ilk! Osimhen bunu da başardı 1

Osimhen, Süper Lig'de üst üste forma giydiği son 16 karşılaşmanın 15'inde skora doğrudan katkı sağladı. Yıldız futbolcu, yalnızca Samsunspor deplasmanında gol veya asist üretemezken, diğer 15 maçta 18 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.

Bu sezon ise çıktığı 4 lig maçının tamamında skor katkısı veren Osimhen, 6 gol ve 3 asistlik istatistiğe ulaştı. Nijeryalı yıldız böylece geride kalan 4 haftada Galatasaray'ın hücumdaki en önemli silahı olduğunu bir kez daha gösterdi.

JARDEL'İN ARDINDAN TARİHE GEÇTİ

Galatasaray da 25 yıl sonra ilk! Osimhen bunu da başardı 2

Osimhen'in sezonun ilk 4 haftasındaki performansı, Galatasaray tarihindeki önemli bir istatistiği de beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı takımda Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda ilk 4 haftayı 7 golle tamamlayarak dikkat çekici bir rekora imza atmıştı.

Osimhen ise 25 sezon sonra Galatasaray formasıyla ilk 4 haftada en fazla gol atan yabancı futbolculardan biri olarak tarihe geçti. 4 maçta 6 kez fileleri havalandıran yıldız santrfor, takımının sezona güçlü başlamasında başrolü üstlendi.

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