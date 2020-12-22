SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’da 4 değişiklik

Galatasaray’da 4 değişiklik

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 19:27 | Son Güncelleme

Galatasaray, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Göztepe karşısına 4 değişikle çıktı.

Galatasaray’da 4 değişiklik

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe ile karşılaşıyor. Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Terim’in yerine yedek kulübesinde Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Aynı müsabakada kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Marcao da müsabakada bulunmuyor.

Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda, 4 maç sonra 11’de

Galatasaray son oynadıkları Karagümrük maçına göre 11’de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Marcao, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan’ın yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda’ya 11’de görev aldı. Bu 4 futbolcu son olarak ligde 4 maç önce Sivasspor deplasmanında 11 başlamıştı. Sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı.
Cimbom’da korona virüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel ve Etebo maçında kadrosunda yer almıyor.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşına Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Galatasaray'da 5'li transfer paketiGalatasaray'da 5'li transfer paketi
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı!
Beşiktaş'a Aboubakar piyangosu!
Beşiktaş'a Aboubakar piyangosu!
F.Bahçe'de yıldız isim koronavirüse yakalandı
F.Bahçe'de yıldız isim koronavirüse yakalandı
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
Galatasaray eski başkanı yoğun bakımda
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’in yokluğunda takımın başında Levent Şahin
Fatih Terim’in yokluğunda takımın başında Levent Şahin
Galatasaray’da 4 değişiklik
Galatasaray’da 4 değişiklik
Göztepe'de Guilherme, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı
G.Saray maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı!
Galatasaray'da 5'li transfer paketi
Galatasaray'da 5'li transfer paketi
Galatasaray'dan gönderme! Fatih Terim detayı...
Galatasaray'dan gönderme! Fatih Terim detayı...
Muslera geri döneceği tarihi açıkladı
Muslera geri döneceği tarihi açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.