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Galatasaray'da 5 imza

09.04.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luyindama, Marcao, Emre Akbaba, Arda Turan ve Ömer Bayram'la yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Luyindama ve Marcao'nun yıllık ücretlerine zam yapılacak.

Galatasaray'da 5 imza

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iç transfere öncelik vermiş durumda. Muslera'nın sözleşmesini uzatan sarı kırmızılı yönetim, Luyindama, Marcao, Emre Akbaba, Arda Turan ve Ömer Bayram ile yapılan görüşmelerde de imza aşamasına geldi. Anlaşmaların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

LUYİNDAMA 1.4 MİLYON EURO

Luyindama ve Marcao'nun Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başarılı savunma oyuncularıyla 3'er yıllık yeni bir sözleşme yapılacak.

Böylece iki ismin sözleşme süreleri 4 yıla çıkacak. 1 milyon 50 bin Euro yıllık maaşı olan Luyindama'nın yeni ücreti 1.5 milyon Euro olacak. Marcao'nun ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine gelecek.

EMRE AKBABA TL'YE DÖNÜYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni ücreti ise 7 milyon TL olacak.

Sarı kırmızılı yönetim, kaptan Arda Turan'a 1 yıllık imza attıracak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Bayram'la da anlaşma aşamasına gelindi. Arda'nın 5 milyon TL, Ömer'in ise 6 milyon TL yıllık ücret alması bekleniyor.

(AKŞAM)


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