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Galatasaray'da 7 isim Beşiktaş derbisinde yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, oyunculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz cezalarından dolayı, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda da sakatlıklarından dolayı Beşiktaş derbisini kaçıracak.

Galatasaray'da 7 isim Beşiktaş derbisinde yok

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Galatasaray’da sakat ve cezalı futbolcuların sayılarının fazla olması dikkat çekiyor.

Fenerbahçe derbisinden sonra yaşanan olaylardan dolayı futbolculardan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye’nin cezası devam ederken, Serdar Aziz de geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda’nın ise sakatlıkları sürüyor.

Teknik ekipte de iki isim Beşiktaş derbisini kaçıracak. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Fenerbahçe derbisinden dolayı cezaları devam ediyor. Terim ile Şaş, bu maçta da yedek kulübesinde yer alamayacak.

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