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  4. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı maç sonunda isyan etti! "Anneme küfrettiler!"

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı maç sonunda isyan etti! "Anneme küfrettiler!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 23:30
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Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor'u 5-1'le eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi Konyasporlu taraftarlarla tartışan Abdülkerim, yaşadığı o anlara açıklık getirdi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı maç sonunda isyan etti! "Anneme küfrettiler!"
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

"ANNEME KÜFRETTİLER"

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Abdülkerim Bardakcı: 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. Konya'da güzel bir gol atmıştım ve ondan sevinmiştim. Tepkilere üzülüyorum. Ben geçen yıl burada şampiyon olduğumuz halde gollere sevinmedim. Anneme burada küfürler edildi. Bunların görülmemesi çok üzücü." dedi.

"KONYALILARI GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM"

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Sözlerinde devam eden Abdülkerim Bardakcı, "Annem Konya düşmesin diye dua ederken küfür edildi. Ben 42 giymeye devam edeceğim, gerçek Konyalıları gururlandırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkerim Bardakcı galatasaray
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