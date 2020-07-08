Galatasaray'da Adem Büyük, 7. golünü kaydetti

Galatasaray’da golcü futbolcu Adem Büyük, cezası bittikten sonra Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Adem, 11’de başladığı karşılaşmada golünü de attı.
Mücadelenin 45+4. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu böylece Süper Lig’deki 7. golünü kaydetti. Adem’in Ziraat Türkiye Kupası’nda 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.
Adem Büyük, bu sezon 23 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 31 resmi müsabakada görev aldı.Mücadeleye 11’de başlayan başarılı golcü, 90 dakika sahada kaldı.
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