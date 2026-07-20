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Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş

2026 Dünya Kupası'nın ardından Okan Buruk'un turnuva öncesinde yaptığı tahminler yeniden gündem oldu. İspanya'nın şampiyonluğunu, Mbappe'nin gol krallığını ve Brezilya'nın hayal kırıklığı yaşayacağını öngören Buruk'un isabetli yorumları dikkat çekti.

Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2026 Dünya Kupası tahminleri, turnuvanın tamamlanmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

"FAVORİ İSPANYA" DEMİŞTİ

Okan Buruk un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş 1

Dünya Kupası öncesi verdiği bir röportajda organizasyonla ilgili tahminler yapan Okan Buruk, kupanın favorisi olarak İspanya'yı göstermiş ve "Kadrosu tam olursa İspanya diyeceğim. İspanya çok formda ve oyun olarak çok güçlü. Genç ve birbirlerini tamamlayan bir takım. İlk favorim İspanya" demişti.

GOL KRALLIĞI TAHMİNİ DE TUTTU

Okan Buruk un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş 2

Okan Buruk'a daha sonra gol kralının hangi futbolcu olacağı sorulmuştu. Buruk bu soruya ise "Mbappe. Milli takım performansına baktığımızda onu söyleyebilirim. Yamal da yine krallığın adaylarından biri" yanıtını vermişti.

Kylian Mbappe attığı 10 golle 2026 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamladı.

"HAYAL KIRIKLIĞI BREZİLYA OLUR"

Okan Buruk un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş 3

Okan Buruk "Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı hangi takım olur?" sorusunu ise "Brezilya diyeceğim. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama çok fazla eksikleri var." şeklinde cevapladı.

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Brezilya, son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

FİNAL TAHMİNİ

Okan Buruk un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş 4

"Final hangi iki takım arasında oynanır?" sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk, "İspanya, Fransa, İngiltere oraları oynayabilecek takımlar." şeklinde konuşmuştu.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Okan Buruk un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Neredeyse her şeyi bilmiş 5

Okan Buruk son olarak şampiyonluk tahminiyle ilgili konuşup "Şampiyon İspanya olacak diye düşünüyorum" demişti.

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Okan Buruk son dakika dünya kupası galatasaray
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