Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Geçtiğimiz sezon A Takım ile idmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcu bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sağ bek oynayan Ali Ülgen ayrığılı bu sözlerler açıkladı: "Büyük Galatasaray taraftarı ve camiası, değerli hocalarım takım arkadaşlarım; kendime koyduğum hedefler doğrultusunda size vede etmek durumdayım. Galatasaray'da geçirmiş olduğum bu güzel 7 sezon için bütün hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim. Sizler hep aklımda ve kalbimde olacaksınız. Böylesine güzel ilişkiler kurduğum güzel insanlarla dustluklarımızın baki kalacağından eminim. Sizinle olmak benim için çok özeldi. Saygılarımla."

TERİM GİTMELERİNİ İSTEMİYORDU

1999 doğumlu Ali Ülgen ve Barış Zeren ile Galatasaray Kulübü geçen sezon üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Özellikle Ali Ülgen Fatih Terim'in beğendiği ve uzun süre A takım ile idmanlara çıkardığı bir isimdi.

Fatih Terim iki genç yeteneğin kulüpten ayrılmasını istemedi ancak Dursun Özbek döneminde yapılan sözleşme gereği eli kolu bağlandı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan bu transferlere tepki gösterdi. Dursun Özbek eleştirilerin odağındaki isimdi... (Fanatik)



