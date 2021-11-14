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Galatasaray'da Arda Turan futbolu bırakıyor

14.11.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kaptan Arda Turan devre arasında kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Turan'ın, Fatih Terim'in ekibine dahil olacağı belirtildi.

Galatasaray'da Arda Turan futbolu bırakıyor
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Arda Turan için yolu sonu görünmeye başladı. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor.

KULÜPTE KALIYOR

Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak.

EKİBE DAHİL OLACAK

Arda, Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak.

LİSANS ALABİLİR

Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.

49 GOL VE 77 ASİST

Arda Turan, Galatasaray formasıyla çıktığı 234 resmi maçta 49 gol ve 77 asiste imza attı. Arda Turan; Atletico Madrid'de İspanya şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali ve Barcelona'da da lig şampiyonluğu yaşadı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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