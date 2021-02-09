Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kupa maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe karşılaşmasındaki hareketleri yüzünden PFDK'ya sevk edilen futbolcu Arda Turan hakkındaki gelişme sarı kırmızılıları şoke etti.
Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcu, 'tedbirli' sevki nedeniyle karar açıklanana kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.
Hafta içi açıklanması beklenen karar, yarın gün içinde açıklanmadığı takdirde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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