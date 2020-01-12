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  4. Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Mariano'nun menajeri Antalya kampında ayrılık süreciyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Galatasaray'da bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle devre arasında da ayrılması gündemde olan Mariano'nun menajeri, transfer görüşmeleri için sarı-kırmızılıların kampına geçti.

Galatasaray yönetimi ile görüşen menajer Marcelo Robalinho, teknik heyetin de fikrini aldı, taleplerini iletti. Mariano ile Brezilya'dan gelen teklifleri inceleyen menajer, tecrübeli futbolcunun geleceği ile ilgili görüşlerini aktardı.

Robalinho ayrıca Antalya kampında Brezilyalı oyuncu ile birlikte bir de fotoğrafını, "Transferwindow" (Transfer dönemi) mesajıyla paylaştı. Öte yandan Mariano, Adana Demirspor ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Sevilla'dan 2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, 90 maçta görev aldı ve 2 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Mariano Galatasaray antalya Spor Toto Süper Lig

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