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Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor

05.09.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yaz transfer döneminin ilk günlerinde kadroya katılan Aytaç Kara, sarı-kırmızılı formayla beklenen performansı gösteremedi. Eski yönetimin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği oyuncunun Galatasaray kariyeri bitmek üzere.

Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyordu. Ancak Terim iki oyuncuya da şans verdi.

ALPASLAN OLDU AYTAÇ OLMADI

Alpaslan şansını iyi değerlendirirken Aytaç değerlendiremedi. Sezon başında oynanan maçlarda yaptığı hatalar sonunu getirdi. UEFA Avrupa Ligi listesine adını yazdırmayı başaramadı.

Aytaç Kara'nın takımdan ayrılmaya hazırlandığı, ilk çıktığı takım olan Altay'la görüştüğü bildirildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de Aytaç'la çalışmak istediği gelen bilgiler arasında.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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