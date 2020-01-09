Galatasaray'da Babel Ajax'a gidiyor

Galatasaray'da Ryan Babel'in Ajax'a transferi büyük ölçüde tamamlandı. Hollanda ekibiyle transfer görüşmeleri yürüten 33 yaşındaki oyuncu, 6 aylık kiralık gidecek.
Ryan Babel'in menajeri Winny Haatrecht yaptığı açıklamada, "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor. Bazı anlaşmalardan dolayı daha fazla bilgi veremiyorum" sözlerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraflar 24 saati geçmeden el sıkıştı
Ryan Babel, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra altyapısından yetiştiği takıma katılacak ve EURO2020'de teknik direktör Ronald Koeman'ın da gözü önünde olacak. Hollandalı oyuncunun gün içerisinde ayrılması bekleniyor
Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı
Finansal Fair Play sıkıntısı bulunan Galatasaray'ın Babel'in maaşını ödeyerek, Ajax'tan bir miktar bonservis alması bekleniyor.
(SPORX)
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