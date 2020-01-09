SPOR
  4. Galatasaray'da Babel Ajax'a gidiyor

Galatasaray'da Babel Ajax'a gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Ocak ayı için önemli sinyaller veren ve beklenmedik ayrılıklar olabileceğini kaydeden Fatih Terim'in sürprizlerinden biri Ryan Babel oldu! Babel, Ajax'a transfer oluyor.

Galatasaray'da Ryan Babel'in Ajax'a transferi büyük ölçüde tamamlandı. Hollanda ekibiyle transfer görüşmeleri yürüten 33 yaşındaki oyuncu, 6 aylık kiralık gidecek.

ARADAKİ PÜRÜZLER ÇÖZÜLDÜ

Ryan Babel'in menajeri Winny Haatrecht yaptığı açıklamada, "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor. Bazı anlaşmalardan dolayı daha fazla bilgi veremiyorum" sözlerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraflar 24 saati geçmeden el sıkıştı

Ryan Babel, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra altyapısından yetiştiği takıma katılacak ve EURO2020'de teknik direktör Ronald Koeman'ın da gözü önünde olacak. Hollandalı oyuncunun gün içerisinde ayrılması bekleniyor

İMZA PARASI DA ALMIŞTI

Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı

Finansal Fair Play sıkıntısı bulunan Galatasaray'ın Babel'in maaşını ödeyerek, Ajax'tan bir miktar bonservis alması bekleniyor.

(SPORX)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu
Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babel ajax Galatasaray Spor Toto Süper Lig fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Babel Ajax'a gidiyor

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Galatasaray aradığı stoperi Arjantin'de buldu! Luis Abram...

G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması!

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürüyor

Galatasaray hız kesmedi!

Galatasaraylı Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'a Kayserispor talip

G.Saraylı yıldızlara Süper Lig'den flaş talip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.