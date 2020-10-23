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Galatasaray'da Babel krizi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yıllık 2.5 milyon Euro alan Babel'in sözleşmesinin uzamasına yönetim soğuk bakıyor. Fatih Terim ise Falcao ve Diagne’den istediği verimi alamadığı için Babel’i ilk 11’e koymak istiyor.

Galatasaray'da Babel krizi!

Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı.

Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor. Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 2.5 milyon Euro çıkacak. Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.


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