Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk seçime hazır

Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'da 2021 Mayıs Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını çok önceden belirten GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk, 'Daha Güçlü Galatasaray' sloganıyla yola çıktı.

Asistanaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün özel haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunlarından bir yıl önce çalışmalarına başlayan Metin Öztürk, mayıs veya daha öncesinde olabilecek seçime şimdiden hazır. Aylardır profesyonel ekibiyle toplantılar düzenleyen ve bu toplantılarda projelerini tek tek açıklayan Öztürk'ün kulüpteki sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

KULÜBE NEFES ALDIRACAĞIZ

Kulübün mali yapısı da göz önünde bulundurulduğunda en önemli gelir kaynağı sponsorluk anlaşmaları. Metin Öztürk'ün sponsor konusunda kulübe kesin çözümler getireceği öğrenilirken, birçok sponsorla şimdiden masaya oturduğu ve görüşmeleri tamamladığı belirtildi.