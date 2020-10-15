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Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk seçime hazır

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2020 20:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk seçime hazır

Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'da 2021 Mayıs Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını çok önceden belirten GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk, 'Daha Güçlü Galatasaray' sloganıyla yola çıktı.

Asistanaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün özel haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunlarından bir yıl önce çalışmalarına başlayan Metin Öztürk, mayıs veya daha öncesinde olabilecek seçime şimdiden hazır. Aylardır profesyonel ekibiyle toplantılar düzenleyen ve bu toplantılarda projelerini tek tek açıklayan Öztürk'ün kulüpteki sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

KULÜBE NEFES ALDIRACAĞIZ

Kulübün mali yapısı da göz önünde bulundurulduğunda en önemli gelir kaynağı sponsorluk anlaşmaları. Metin Öztürk'ün sponsor konusunda kulübe kesin çözümler getireceği öğrenilirken, birçok sponsorla şimdiden masaya oturduğu ve görüşmeleri tamamladığı belirtildi.

METİN ÖZTÜRK İLE METİN OKTAY RUHUNA DÖNÜŞ

Adını Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Metin Oktay'dan alan 'Metin' Öztürk'ün camia içinde beklenen huzur ortamını da yeniden oluşturarak birlik ve beraberliği sağlaması bekleniyor. Kutuplaşmaya son vermek isteyen Öztürk'ün barış ortamını hazırladığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY SEVGİSİ BABADAN MİRAS

Metin Öztürk'ün rahmetli babası Süleyman Öztürk'ün 30 yıl Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmış olması da sarı kırmızıya adanmış bir hayattan geldiğini gözler önüne seriyor.

GENÇ VE DİNAMİK EKİP

Öztürk'ün seçim ateşi henüz başlamadan evvel projelerini ekibiyle beraber masaya yatırıp disiplinli bir şekilde uzun süredir çalıştığı, genç isimlerden oluşan özel bir araştırma ekibi kurduğu ve dakika dakika Galatasaray'la ilgili her konuyu takip ettiği öğrenildi. (DHA)

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